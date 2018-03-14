РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки от снега и сосулек очистили около 1,5 тысяч квадратных метров кровли, сообщил в среду глава городского округа Сергей Юров.

«Из-за сложных погодных условий управляющие компании и коммунальные службы Балашихи усилили работы по очистке крыш домов от снега и сосулек. За прошедшие сутки от снега были расчищены крыши общей площадью около 1,5 тысяч квадратных метров», – сказал Юров.

Он добавил, что для очистки кровель управляющие компании сформировали специальные бригады. О предстоящих работах жителей предупреждают заранее. Территорию, прилегающую к домам, огораживают, жильцов просят переставить свои автомобили на время проведения работ.

Юров добавил, что жители Балашихи по вопросам очистки крыш могут обратиться в свою обслуживающую организацию, а также направить обращения на портал «Добродел».

По данным Балашихинского информагентства, всего с 7 марта в администрацию поступило 12 жалоб на сосульки на крышах.