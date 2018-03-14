РИАМО - 14 мар. Бесплатный компенсационный маршрут автобусов запустили для пассажиров Ярославского направления Московской железной дороги после столкновения электрички с трактором в районе платформы «Маленковская», сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

«Для проезда пассажиров Ярославского направления железной дороги организован бесплатный компенсационный маршрут автобуса от станции «Лосиноостровская» до платформы «Яуза» с остановкой у платформы «Северянин», - говорится в сообщении.

В целях безопасности при проведении восстановительных работ пассажиры пригородного поезда №6715 Фрязево – Москва были высажены, им предложено воспользоваться альтернативными видами транспорта.