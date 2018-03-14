РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Подмосковью полковник полиции Андрей Стрыгин 15 марта проведет прием граждан в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Пятнадцатого марта с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое» пройдет прием граждан, который проведет начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин по вопросам, касающимся деятельности полиции», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться по адресу: улица Котельническая, дом №7А. Предварительная запись проводится по телефонам: 8(495)554-83-88, 8(495)554-90-90. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В тот же день с 15:00 до 18:00 в МУ МВД России «Люберецкое» граждан примет член общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Олег Ковязин.