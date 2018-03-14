РИАМО - 14 мар. На заседании комитета по имущественным отношениям и землепользованию Московской областной думы обсудили итоги реализации программы «Эффективная власть» в части имущественных отношений в 2017 году, в частности, доход от сдачи земель в Подмосковье в аренду превысил запланированный показатель на 18% и составил более 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Мособлдумы.

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса Московской области» в рамках государственной программы «Эффективная власть» реализуется в регионе с 2014 года. В ее основе установлено три показателя: прирост площади земельных участков в собственности области, доход от приватизации и продажи имущества и земельных участков, и доход от аренды земельных участков.

«Наилучший показатель Московская область показала по доходам от аренды земельных участков. Мы перевыполнили план по этому показателю –118%. Это 1,134 миллиарда рублей дохода», - сказал заместитель начальника управления оценки, планирования и финансового контроля министерства имущественных отношений Московской области Юрий Глебов на заседании комитета.

По его словам, одна из причин роста – увеличение количества участков, выставленных на аренду. Кроме того, в Подмосковье начал действовать упрощенный порядок получения в аренду участков без проведения торгов.

В сравнении с прошлым отчетным периодом выросли и доходы от продажи и приватизации: в 2017 году их удалось увеличить на 20%, добавил Глебов.

«В прошлом году мы заработали 1,9 миллиарда рублей, в этом отчетном периоде это уже 2,3 миллиарда рублей. Это очень хороший показатель. Положительную динамику здесь мы показываем уже четвертый год подряд», - пояснил представитель Минмособлимущества.

Глебов подчеркнул, что основным источником дохода стала передача земельных участков и имущества под военные нужды. Доход от продажи земельных участков составил 234 миллиона рублей, от унитарных предприятий – 136 миллионов рублей. В целом, по всем доходным статьям наблюдается рост.

Прирост площади земель в собственности Московской области составил в прошлом году 8437 гектаров, при этом от федеральных властей в распоряжение области поступило 4718 гектаров. Благодаря этому уже сейчас получилось подготовить к торгам 23 тысячи гектаров, которые будут выставлены на аукционы по мере оформления пакета документов, заключил Глебов.