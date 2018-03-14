РИАМО - 14 мар. Катания в конной упряжке отменили в Московском зоопарке по 16 марта из-за образовавшегося на дорогах гололеда, сообщается в аккаунте зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Вечером в среду в Москве ожидается ледяной дождь, который сменится снегопадом. На дорогах будет по-прежнему скользко. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

«Обращаем ваше внимание, что с 14 по 16 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями и образованием наледи будет приостановлена работа круга катания», - говорится в сообщении.

Однако уже в выходные посетители вновь смогут покататься в конной упряжке, наслаждаясь видами весеннего зоопарка, добавляется в материале.

Ранее в Facebook-аккаунте зоопарка сообщалось, что зима, которая не торопится покидать столицу, опечалила обитающего в Московском зоопарке манула, который боится провалиться в сугроб и вынужден сидеть на крыше своего домика.