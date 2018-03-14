РИАМО - 14 мар. Специалисты организовали движение поездов Ярославского направления Московской железной дороги вариантным графиком на месте столкновения трактора с электричкой, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва. В результате происшествия никто из пассажиров электрички не пострадал.

«В настоящее время на участке Москва – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД движение поездов в сторону Москвы организовано по соседнему пути, что позволяет пропускать составы в сторону Ярославского вокзала, откуда поезда обратно будут отправляться в область в часы пик», - говорится в сообщении.

Временно в Москву пригородные поезда не останавливаются для посадки и высадки на остановочных пунктах «Москва-3», «Маленковская», «Северянин» и «Яуза». Из Москвы электрички следуют штатно.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников и восстановительный поезд со станции «Лосиноостровская», которые вернут колесную пару поезда на рельсы. После этого состав будет отбуксирован.

В целях безопасности при проведении восстановительных работ пассажиры пригородного поезда №6715 Фрязево – Москва были высажены, им предложено воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Видео с места столкновения трактора с электричкой в Москве>>