РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В день выборов президента РФ 18 марта в доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска пройдет концерт творческих коллективов, сообщается на сайте ДК.

«В день выборов президента РФ (18 марта – ред.) в доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский для всех голосующих жителей горокруга выступят хореографические и вокальные коллективы ДК: ансамбль народного танца «Рассвет», народный коллектив эстрадного танца «Шанс», образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», народный хор русской песни «Родники» и другие», – говорится в сообщении.

Концерт начнется в 12:00 и будет проходить по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5. Всем гостям мероприятия вручат сувениры с символикой выборов, вход будет свободный.