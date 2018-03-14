РИАМО - 14 мар. Около 400 тысяч человек побывали на культурных мероприятиях, которые проводились в Ленинском районе Московской области в 2017 году, сообщил глава муниципалитета Олег Хромов.

Тринадцатого марта Хромов выступил с отчетом о работе, проделанной в районе в 2017 году.

«Следует отметить значительный рост интереса наших жителей к мероприятиям в сфере культуры. Если в 2016 году такие мероприятия посетили 113 тысяч человек, то в 2017 году - 390 тысяч человек», - сказал Хромов.

По его словам, в 2017 году Центральную районную библиотеку, которая является филиалом Межпоселенческой библиотеки, включили в экспериментальный областной проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Целью этой программы является создание условий для системной модернизации библиотек, а также обеспечение динамики роста их посещаемости на 20%. В результате на территории Ленинского района количество посещений Центральной районной библиотеки увеличилось на 32%.

Хромов добавил, что в поселке Развилка отремонтировали помещение библиотеки, а в селе Остров появился пункт выдачи книг. Также завершилась реконструкция здания районного центра культуры и досуга города Видное.

«В 2017 году состоялось торжественное открытие новой детской школы искусств в поселке Развилка. В 2018 году планируется проведение капитального ремонта здания гарнизонного офицерского клуба, расположенного в бывшем военном городке Петровское. В настоящее время разработана сметная документация, и получено положительное заключение государственной экспертизы», - отметил Хромов.

Он добавил, что, по указам президента России Владимира Путина, все показатели заработной платы в сфере культуры, так же, как и в сфере образования, выполнены в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В частности, глава Подмосковья рассказал, что идеология лидерства обеспечила области устойчивое развитие в течение последних пяти лет.