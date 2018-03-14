РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 мар. Полиция подмосковного Королева возбудила уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который незаконно поставил на учет в своей квартире девять иностранных граждан, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор по связям со СМИ УМВД России по городскому округу Оксана Еруновская.

Участковые уполномоченные полиции УМВД России по Королеву прибыли в квартиру, расположенную в одном из домов на проспекте Космонавтов, в рамках проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России.

«Полицейские установили, что 42-летний житель Королева поставил на миграционный учет 9 уроженцев ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ»», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.