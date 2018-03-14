РИАМО – 14 мар. Жители России высказались о качестве отечественных фильмов, в опросе приняли участие более 8 тысяч зрителей из 12 городов, сообщает Газета.ru.

«Более половины респондентов (61%) отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами», - говорится в сообщении.

В обратном уверены 4% опрошенных, еще 25% полагают, что качество отечественного кино за последние пару лет не изменилось.

Также оказалось, что среднестатистическому зрителю 30 лет, он ходит в кино один-два раза в месяц, а за последний год посмотрел в кино 15 фильмов. Картину для просмотра выбирает более чем за сутки до сеанса.

Каждый четвертый посетитель кинотеатра (27%) стал ходить в кино чаще, чем год назад, а 55% аудитории ходили в кино с той же частотой.

Ранее сообщалось, что фильм «Движение вверх» стал вторым по популярности за всю историю российского проката.

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