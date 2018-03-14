РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В подмосковном Подольске в доме культуры имени Карла Маркса 16 марта состоится отчетный концерт ансамбля русской песни «Традиция», сообщается на сайте учреждения.

«Жители Подольска 16 марта смогут посетить отчетный концерт ансамбля русской песни «Традиция» под названием «Родина родная». Ансамбль исполнит народные песни и мелодии советских композиторов. Кроме того, на сцене прозвучат песни, музыку к которым сочинил почетный гражданин города Подольска, заслуженный работник культуры РФ, композитор, директор дома культуры Константин Моисеев», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Концерт начнется в 16:00, на него приглашаются все желающие.