РИАМО - 14 мар. На участке Ярославского направления Московской железной дороги, где столкнулись трактор и электропоезд, будет организовано компенсационное движение, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

«На участке будет организовано компенсационное движение»,- говорится в сообщении.

Движение пригородных поездов на Ярославском направлении осуществляется с задержками в связи с ДТП на перегоне Яуза - Маленковская. Электропоезда в направлении на Москву будут следовать без остановок по станциям «Москва-3», «Маленковская», «Северянин», «Яуза» до устранения последствий ДТП.

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