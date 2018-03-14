РИАМО – 14 мар. В Москве осталось снести 36 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, 19 из них снесут в этом году, сообщает «Интерфакс».

«Без учета домов, которые будут снесены по программе реновации, в этом году предполагается демонтировать 19 пятиэтажек общей площадью 67,6 тысячи квадратных метров», - сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, 15 домов (48,6 тысячи квадратных метров) будет снесено за счет средств бюджета и четыре дома (19 тысяч квадратных метров) – по инвестиционным контрактам. При этом будет завершена программа сноса пятиэтажек «первой волны» в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах.

На последующие годы остаток сноса составит 17 жилых домов (96,7 тысячи квадратных метров) на западе столицы. Их должны демонтировать силами инвесторов.

Ранее программу сноса домов первого периода индустриального домостроения завершили на территории семи административных округов Москвы: Центрального, Северного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Северо-Западного и Зеленоградского.

Всего за время действия программы из 1722 домов, подлежащих сносу, демонтировано 1686 домов площадью более 6,17 миллиона квадратных метров, или 97,4% от плана.

РИАМО – 14 мар. В Москве осталось снести 36 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, 19 из них снесут в этом году, сообщает «Интерфакс».

«Без учета домов, которые будут снесены по программе реновации, в этом году предполагается демонтировать 19 пятиэтажек общей площадью 67,6 тысячи квадратных метров», - сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, 15 домов (48,6 тысячи квадратных метров) будет снесено за счет средств бюджета и четыре дома (19 тысяч квадратных метров) – по инвестиционным контрактам. При этом будет завершена программа сноса пятиэтажек «первой волны» в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах.

На последующие годы остаток сноса составит 17 жилых домов (96,7 тысячи квадратных метров) на западе столицы. Их должны демонтировать силами инвесторов.

Ранее программу сноса домов первого периода индустриального домостроения завершили на территории семи административных округов Москвы: Центрального, Северного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Северо-Западного и Зеленоградского.

Всего за время действия программы из 1722 домов, подлежащих сносу, демонтировано 1686 домов площадью более 6,17 миллиона квадратных метров, или 97,4% от плана.