РИАМО - 14 мар. Зима, которая не торопится покидать столицу, опечалила обитающего в Московском зоопарке манула, который боится провалиться в сугроб и вынужден сидеть на крыше своего домика, сообщается в аккаунте зоопарка в Facebook.

Несмотря на холода, многие обитатели Московского зоопарка почувствовали приближение тепла и стали готовиться к весне. Некоторые животные меняют зимний мех на более легкий летний, кто-то становится еще более активным и все чаще выходит из своего теплого домика. Впавшие в зимнюю спячку уже совсем скоро должны очнуться ото сна.

«А вот манул не слишком доволен: снег еще не начал таять и риск провалиться в глубокий сугроб по-прежнему велик. Именно поэтому один из самых удивительных представителей семейства кошачьих время от времени взбирается на крышу своего домика и сидит там, наблюдая за посетителями, выражая свое неудовольствие по поводу затянувшейся снежной зимы и умываясь…» - отмечается в сообщении.

В зоопарке призвали москвичей прийти и поддержать «протест» манула против долгой зимы и нетающих сугробов.

По прогнозу синоптиков, сугробы в Москве сохранятся в течение всего марта и начнут таять только в первой декаде апреля. Полное «уничтожение» снега ожидается к 16 апреля. При этом синоптики отметили, что подобные прогнозы очень сложны и не могут быть точными.