РИАМО - 14 мар. В результате столкновения пригородного электропоезда с трактором недалеко от платформы «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги никто из пассажиров электрички не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В среду в 15:24 в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления МЖД произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва.

«По имеющейся информации, никто из пассажиров электропоезда не пострадал. Произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава. Движение других поездов осуществляется по соседним путям», - говорится в сообщении.

На место выехали бригады специалистов МЖД и восстановительный поезд со станции «Лосиноостровская». Обстоятельства происшествия расследуются специальной комиссией Московской железной дороги.

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