РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. Сотрудники Госавтоинспекции в подмосковной Балашихе в связи с резким ухудшением погодных условий будут оказывать помощь водителям городского округа, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«С учетом неблагоприятного прогноза погоды личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия», – говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометеобюро, с 18:00 14 марта до 18:00 15 марта на территории Подмосковья ожидается ухудшение погоды: выпадение осадков в виде снега, снежная метель, усиление ветра, образование гололедицы.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров.

На случай экстренной ситуации желательно иметь в машине комплект теплых вещей, термос с горячим питьем, зарядное устройство для телефона и источник огня для разведения костра.

Телефон дежурной части ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)521-99-02.