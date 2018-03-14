РИАМО - 14 мар. В Подмосковье за минувший спасли более 6,5 тысяч пациентов с различными кардиологическими заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В 2017 году в Московской области удалось сохранить более 6,5 тысяч жизней пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В Подмосковье с 2013 года открыты и функционируют 26 сосудистых центров и отделений, в которых за год выполняют порядка 7,5 тысяч уникальных операций на сердце с применением современного оборудования.

«В Подмосковье разработана и утверждена схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Служба скорой медицинской помощи в режиме реального времени отслеживает, куда доставляются пациенты с болезнями системы кровообращения. На сегодняшний день профильная маршрутизация пациентов составляет более 96%», - отметил Марков.

По словам министра, в регионе идет работа по укреплению базы имеющихся медучреждений для обеспечения бесперебойной работы при острых состояниях и оказания плановой помощи пациентам с хроническими заболеваниями коронарных и мозговых сосудов.

«В 2019-2020 годы планируется открытие шести новых отделений неврологии для лечения инсульта. Кроме того, отдельное внимание мы уделяем оснащению учреждений здравоохранения современным оборудованием. Например, в 2018 году запланирована закупка 39 единиц тяжелого оборудования», - добавил Марков.