РИАМО - 14 мар. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Леонид Квинихидзе умер в возрасте 80 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Тринадцатого марта на 81-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича», - говорится в сообщении.

Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Копалина, Козинцева.

Снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении, ЦСДФ, студии «Ленкинохроника»: «Молодость нашего балета», «Чехословакия в Москве», «Георгий Седов», «Бэнни Гудмэн и его Джаз» и другие. Работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм» (1963-1976). В 1977-1978 годах – главный режиссер и художественный руководитель Московского Государственного театра «Мюзик-холл».

В 1977-1998 годах – режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». В 1999 году – режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000-2002 годах – главный режиссер Крымского национального музыкального театра. В 2006-2008 годах – главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра «Карамболь». В 2010-2011 годах – главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.

Квинихидзе снял игровые фильмы: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Первый посетитель», «Моабитская тетрадь», «Миссия в Кабуле», «Орех Кракатук», «31 июня», «Шляпа», «Там, где нас нет», «Друг», «Остров», «Белые ночи», «Дом», «Усадьба».

«Приносим соболезнования родным и близким Леонида Александровича», - заключается в материале.