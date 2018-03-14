РИАМО - 14 мар. Около 250 работ ландшафтных архитекторов и дизайнеров представлено в экспозиции фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт – 2018», который открылся в Москве в среду, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В залах ГБУ «Мосстройинформ», также известного москвичам как «Дом на Брестской», можно познакомится с работами 110 градостроителей, архитекторов и дизайнеров, которые привезли в Москву около 250 проектов. В этом году мы по-новому подошли к конкурсной программе фестиваля и разделили материалы на две категории – «Проекты» и «Реализованные объекты», а все номинации, которых теперь будет 14, детализированы, разграничены по масштабу и предназначению», - сообщил директор Мосстройинформа Фарит Фазылзянов.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил высокий профессиональный уровень представленных на фестивале работ.

«Мы будем рады новым ландшафтным решениям и идеям обустройства городских пространств, которые предложат участники фестиваля, тем более что сейчас власти Москвы формируют облик будущих кварталов, строящихся в рамках программы реновации, ищут оптимальные градостроительные решения», - подчеркнул Левкин.

География фестиваля продолжает расширяться. В этом году здесь представлены проекты из 17 городов России, а также из Италии, Голландии, с Украины, из Молдавии и Эстонии.

Экспозиция будет открыта с 14 по 22 марта с 10:00 до 20:00, кроме субботы и воскресенья. Вход свободный. Имена победителей конкурсной программы назовут 22 марта.