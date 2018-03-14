РИАМО - 14 мар. На перегоне Яуза – Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги произошло столкновение электрички с трактором, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

«В связи со столкновением электропоезда 6715 Фрязево – Москва с трактором на перегоне Яуза – Маленковская затруднено движение на Ярославском направлении», - говорится в сообщении.

Поезда в направлении «на Москву» следуют без остановок по станциям «Москва-3», «Маленковская», «Северянин», «Яуза».

Видео с места столкновения трактора с электричкой в Москве >>