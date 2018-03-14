РИАМО - 14 мар. В Москве в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды, в том числе осадки и гололед, жителей города просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт, который полностью готов к работе в непогоду, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в среду ГУ МЧС России по Москве предупредило, что в ближайшие часы в столице ожидается мокрый снег, дождь, гололед, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду.

«Очень просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды. Мы, в свою очередь, полностью подготовили городской транспорт к работе при снеге, дожде и гололеде. Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды», - отмечается в сообщении.

По данным Центра организации дорожного движения, загруженность дорог в столице в настоящее время составляет пять баллов. Низкие скорости отмечаются на востоке и западе МКАД по внутренней стороне, а также на севере Садового кольца по внешней стороне.