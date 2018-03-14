РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. Коммунальные службы подмосковного Королева вывезли порядка 4 тысяч кубометров снега с улиц городского округа за прошедшую неделю, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

Сотрудники коммунальных служб Королева ежедневно убирают улицы от снега и обрабатывают автомобильные и пешеходные дороги противогололедными средствами.

«За неделю (с 5 по 11 марта – ред.) предприятием благоустройства города МБУ «Автодор» было вывезено из города 250 самосвалов (порядка 4 тысяч кубометров) снега. Для обработки тротуаров, пешеходных дорожек и проезжей части израсходовано более 300 кубометров противогололедных средств», – говорится в сообщении.

В снежный период порядка 600 человек убирают улицы города, также в уборке задействовано более 300 единиц техники.

Сообщить о плохой уборке снега и оставить заявку можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».