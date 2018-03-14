РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жителя вырубили два аварийных дерева, которые могли повредить линии электропередач, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал «Добродел» обращение с просьбой вырубить аварийные деревья у дома №60 на улице Ленина в микрорайоне Климовск. Он отметил, что деревья могут упасть на дорогу, а также оборвать провода линии электропередач.

«Сотрудниками территориального управления в микрорайоне Климовск администрации горокруга 13 марта было проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на городской территории по вышеуказанному адресу. В ходе обследования было выявлено два аварийных дерева (рябины). Работы по вырубке данных деревьев были выполнены в среду (14 марта – ред.)», – сказал замглавы по развитию территорий администрации округа Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.