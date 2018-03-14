РИАМО - 14 мар. Порядка 1,5 тысяч новых мест создали в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) Ленинского района Подмосковья в течение 2017 года, сообщил глава муниципалитета Олег Хромов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В частности, глава Подмосковья рассказал, что в области в целом ликвидировали очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет, проблема осталась только в активно застраиваемых городах.

«Постоянное увеличение количества детей дошкольного возраста требует активного развития сети дошкольных образовательных учреждений. Созданы 1470 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях», - сказал Хромов, выступая 13 марта с отчетом о работе, проделанной в районе в 2017 году.

По его словам, в прошлом году в районе построили три муниципальных дошкольных образовательных учреждения - детский сад «Ягодка» в поселке Володарского, детский сад «Жар-птица» в деревне Лопатино и детсад в поселке Горки Ленинские. Также открылись после реконструкции с модернизацией два ДОУ: детский сад «Ромашка» в Видном и детский сад «Сказка» в поселке Развилка.

«Новые и реконструированные детские сады позволили полностью ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения среди детей от 1,5 до 3 лет в сельских поселениях Развилковское и Володарское», - отметил глава Ленинского района.

Он добавил, что в муниципальную собственность также вошло здание частного детского сада «Возрождение» в микрорайоне Бутово-Парк, которое присоединено к детскому саду №25 «Колокольчик».

По словам Хромова, в 2018 году за счет внебюджетных источников запланировано открытие шести новых ДОУ – детских садов в ЖК «Восточное Бутово» (деревня Боброво), ЖК «Бутово-Парк 2Б» (деревня Дрожжино), ЖК «Пригород Лесное» (деревня Мисайлово), ЖК «Южное Видное» (деревня Сапроново), ЖК «Видный» (деревня Таболово) и микрорайоне Купелинка. Эта инициатива позволит создать 1,4 тысячи новых мест. В этом году также могут приступить к созданию новых дошкольных мест на территории Видновской средней образовательной школы №2.

«Задачей системы образования дошкольного и общего уровней является воспитание наших юных жителей от детского сада до выпускного бала. В процессе обучения важно сориентировать нашу молодежь и помочь правильно определиться с выбором подходящей и востребованной профессии. Этот сложный процесс начинается именно с дошкольного образования», - подчеркнул Хромов.

Глава района также добавил, что в 2018 году планируется открытие трех общеобразовательных учреждений – пристройки к Молоковской средней образовательной школе и школ в новой застройке в деревнях Лопатино и Боброво. В рамках подготовки к новому учебному году осуществлен текущий ремонт и благоустройство территорий 21 образовательного учреждения.