РИАМО - 14 мар. На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги во второй половине марта изменится расписание пригородных электричек, говорится в сообщении пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине марта 2018 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, во второй половине марта изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».

«Московско-Тверская ППК приносит извинения за неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои маршруты с учётом изменений в расписании движения», - добавляется в сообщении.