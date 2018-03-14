РИАМО - 14 мар. «Язык дьявола», или трупный цветок, который пахнет гнилым мясом, зацвел в среду в «Аптекарском огороде» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Аморфофаллус коньяк, или трупный цветок, или «Язык дьявола», с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти расцвел 14 марта на фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», - говорится в сообщении.

В природе цветок встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии. Аморфофаллус опыляется мухами – растение привлекает их с помощью омерзительного запаха разлагающейся плоти. Для большей убедительности покрывало соцветия окрашено в бордово-коричневый цвет с неприятным жирным блеском и покрыто капельками желтоватой маслянистой жидкости.

В Японии цветок известен еще с VI века и применяется в лечебном питании на протяжении полутора тысяч лет. Сейчас его выращивают в Китае, Корее, Японии и Юго-Восточной Азии ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе. В кухне веганов это желе применяется в качестве растительной замены желатина. Растение богато клетчаткой и почти не содержит калорий.