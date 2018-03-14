РИАМО - 14 мар. Для борьбы с бездомными собаками в Подмосковье необходимо принимать комплексные меры, особенно в преддверии проведения чемпионата мира по футболу – 2018, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя Мособлдумы Игоря Чистюхина.

Как говорится в сообщении, сейчас практически каждый день появляется информация о нападении бездомных собак на людей. Эти инциденты происходят по всей стране, и если в некоторых ситуациях пострадавший «отделывается» легкой кровью - укусами и уколами от бешенства, то в других, когда речь идет об опасных стаях собак, – дело доходит до летальных исходов.

«Согласно законодательству, сегодня ответственность по созданию приютов для бездомных животных на улицах, и, следовательно, по их отлову лежит на органах местного самоуправления. К сожалению, средств, которые выделяются из бюджета на данную статью расходов, катастрофически мало, поэтому практически во всех городах не только Московской области, но и других субъектов проблема безнадзорных собак актуальна», - сказал Чистюхин.

Он добавил, что в разработке этого вопроса необходимо как можно быстрее принимать комплексные меры, особенно учитывая предстоящее проведение чемпионата мира по футболу.

«В июне этого года 11 городов Подмосковья готовы принять ведущие футбольные сборные участников ЧМ-2018, и нельзя допустить, чтобы такие инциденты повторялись. Необходимо, чтобы в муниципалитетах выделялись реальные деньги для борьбы с безнадзорными собаками, и область тоже должна скорректировать расходы на эти цели. Главам муниципалитетов также необходимо создавать условия, чтобы спонсоры и инвесторы приходили в их город или район и строили приюты для безнадзорных животных», — добавил Чистюхин.

Он также обратил внимание на то, что владельцы приютов должны доказать свою честность и состоятельность в этой работе.

«Безусловно, необходимо, чтобы и сотрудники правоохранительных органов, получая сигналы об опасных животных, незамедлительно реагировали на эти сигналы. И, конечно, самое главное, каждому надо начать с себя: бездомные собаки появляются от безответственности человека, и мы всегда должны помнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили!» - заключил Чистюхин.

Ночью 11 марта стая собак напала на 19-летнего жителя поселка Курсаково городского округа Истра. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте. Ранее в тот же день эти же собаки напали на 26-летнюю женщину. Ей помог местный житель, отогнавший животных шваброй.