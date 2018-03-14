РИАМО - 14 мар. Известный голландский архитектор предложил свои проекты модульного строительства домов в рамках программы реновации в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Ранее стенд Москвы открылся в Каннах в рамках международной выставки недвижимости MIPIM–2018. Стенд и интерактивный мобильный комплекс, который при помощи технологии тач-скрин может выводить на большой экран информацию о самых значимых градостроительных объектах города, открыли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Надежда Караванова.

«Голландский архитектор Эрик ван Эгераат, известный москвичам по проектам реконструкции кондитерской фабрики «Красный октябрь» и строительству башни «Меркурий» в ММДЦ «Москва-сити», готов предложить властям Москвы свои проекты для строительства домов по программе реновации», - сказала Караванова.

По ее словам, в ходе встречи архитектор рассказал о проекте модульного строительства домов для кварталов массовой застройки. Их удобство заключается в том, что благодаря модулям дом можно собирать как конструктор, а это значительно сокращает цену и сроки строительства.

«Мы пригласили Эрика ван Эгераата на Московский урбанистический форум, чтобы он рассказал о своих предложениях широкому кругу российских и зарубежных экспертов», - добавила она.

Караванова напомнила, что накануне в Каннах прошел круглый стол «Глобальный поворот: реновация жилого фонда в Москве». Там были презентованы проекты участников Архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации.

Ключевыми темами дискуссии стали новые подходы и современные решения в создание комфортной городской среды в кварталах реновации, развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также оптимизация процедур в сфере градостроительного регулирования, которая необходима для эффективной реализации программы реновации в установленные сроки.

В 2018 году в MIPIM принимают участие более 24 тысяч участников из 100 стран мира. В Канны приедут представители свыше 3,1 тысячи компаний. В ходе форума пройдет более 100 конференций, где выступят около 360 докладчиков.