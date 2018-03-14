РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. Уроженца Узбекистана, который в ходе празднования Нового года ранил ножом своего собутыльника в Подольске, на два месяца заключили под стражу, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Гражданин Республики Узбекистан 1 января 2018 года со своим земляком отмечал Новый год в Подольске. Между ними возник конфликт, в ходе которого приезжий из Узбекистана ранил знакомого ножом в область грудной клетки и живота, причинив ему тяжкий вред здоровью.

«Гражданин Узбекистана совершил преступление, предусмотренное статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его задержали и предъявили обвинение. Подольским городским судом, с учетом мнения городской прокуратуры, ходатайство следователем СУ УМВД России по Подольску было удовлетворено. Данному гражданину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сказал Дзотцоев.

На данный момент городская прокуратура обеспечивает надзор за уголовным делом.