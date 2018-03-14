РИАМО - 14 мар. По результатам проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области, к ответственности привлечено предприятие по производству пластика в Солнечногорском районе, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Вопреки требованиям природоохранного законодательства предприятие использует очистные сооружения в отсутствие разрешительной документации, без осуществления контроля за качеством очистки сбрасываемых сточных вод. По результатам проверки межрайонный природоохранный прокурор Московской области возбудил в отношении организации и ответственного должностного лица дела об административных правонарушениях.

«Рассмотрев административные материалы, министерство экологии и природопользования Московской области привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 100 тысяч рублей. Также прокуратура внесла хозяйствующему субъекту представление», - говорится в сообщении.