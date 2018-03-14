РИАМО - 14 мар. В музее «Московский транспорт» открылась выставка «Оплата проезда в городском общественном транспорте», на которой представлены проездные документы разных лет ‒ служебные удостоверения, разовые, годовые и льготные билеты XIX и XX веков, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Гости музея «Московский транспорт» могут узнать, как менялись проездные документы на протяжении двух веков. Экспонаты любезно предоставили коллекционеры, неравнодушные к истории городского транспорта.

«Основой экспозиции стала коллекция представителя общества «Наше метро» Николая Маслова, которую он собирал почти десять лет. В ней представлены не только проездные билеты, но и маршрутные указатели, таблички, униформа кондукторов. Посетители экспозиции также могут увидеть уникальный экспонат – проездной билет на конку, выданный пассажиру более 100 лет назад», - рассказал директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов.

Выставка будет работать до конца марта, добавил он.

Музей «Московский транспорт» действует на базе «Мосгортранса». Его коллекцию составляют более 300 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника. Музей расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Выставка открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.