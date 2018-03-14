РИАМО - 14 мар. Работы строителей и археологов приостановлены на Земляном Валу в Москве, где были найдены своды старинных строений, их возобновление зависит от погодных и иных факторов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Осенью 2017 года начались строительные работы по сооружению пионерного котлована на участке застройки по адресу: Земляной вал, владение 77-79, в ходе которых были зафиксированы своды старинных строений. Тогда работы были сразу же приостановлены. Для привлечения на площадку профессионалов было необходимо соорудить стену в грунте – обязательное условие для безопасности археологов.

«Фактически работа строителей и археологов была приостановлена в связи с наступлением морозов зимой 2018 года. Строительная техника на объекте отсутствует, работа в настоящий момент не ведется. Работы специалистов будут возобновлены так скоро, как только это может быть возможно в виду погодных и иных факторов. Также департамент напоминает, что доступ на закрытую территорию является незаконным и небезопасным», - отмечается в материале.

Заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы – главный археолог города Леонид Кондрашев отметил, что, принимая во внимание глубину залегания сооружения и состав строительного материала, можно предположить, что обнаружены остатки конструкции рядовой застройки второй половины XIX – начала XX века. По историческому плану (1852 года) на участке находились два владения, принадлежавших купцам Сергею Ефимовичу Кулакову (владение 58) и Сергею Васильевичу Обидину (владение 57в). Не исключено, что кто-то из них построил на своем владении здание с большими подвальными помещениями, предназначенными для хранения товаров.

«Уже в советское время это здание не раз перестраивалось (это видно по кладке на цементном растворе), а затем было снесено, в виду чего нет оснований заявлять об исторической ценности открывшихся сводов», - добавил Кондрашев.

В свою очередь, руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сказал, что археологический проект для данного участка был составлен еще в 2011 году. С этого момента участок находится в зоне внимания департамента.

«Согласно закону, между застройщиком и специализированной археологической организацией в 2016 году заключен договор об археологических наблюдениях при производстве земляных работ. Мосгорнаследие прекрасно осведомлено о том, как обстоят дела на данном объекте», - добавил Емельянов.

В Москве существует масса примеров сохраненных сводов подвальных помещений в зданиях, относящихся к данному периоду: в них размещаются конторы, магазины, кафе. В том же районе, о котором идет речь, в зданиях по Таганской улице, улице Александра Солженицына во многих строениях сохранились подвалы этого времени. Это же касается застройки Замоскворечья (Ордынка).

Напрмер, сейчас своды конца XIX – начала ХХ века можно найти в доме, где размещается управление сохранения объектов археологического наследия Мосгорнаследия (Люсиновская, 8, строение 1), в здании на Пятницкой, 44 или в кафе в Богоявленском переулке, 6. Эти конструкции можно увидеть в целом виде, а не в виде руин, образовавшихся в советский период.