РИАМО - 14 мар. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильной гололедице 15 и 16 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Пятнадцатого и 16 марта в Московской области на дорогах сильная гололедица, 15 марта сильный снег, мокрый снег, метель, ветер до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В тыловой части циклона 16 марта атмосферное давление в Центральном федеральном округе будет расти, севернее Москвы небольшой снег пройдет местами, температура понизится ночью до минус 20-15 градусов.

Ранее жителей Московского региона предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду, мокром снеге и гололеде в среду с сохранением на 15 марта.

При непогоде возможны местами повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта; значительное ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах пробок и аварийных ситуаций, а также дорожно-транспортных происшествий, связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения.