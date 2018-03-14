РИАМО - 14 мар. В Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу поступило более 700 заявок за три недели набора временного персонала для помощи болельщикам, говорится в сообщении пресс-службы дирекции.

«За три недели функционирования сайта по набору временного персонала staff.transport2018.com в АНО «Транспортная дирекция-2018» поступило более 700 заявок на работу в период проведения чемпионата мира по футболу для помощи болельщикам на железнодорожных вокзалах городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года», - говорится в сообщении.

В числе лидеров Южный федеральный округ, в который входят три города, принимающих матчи чемпионата: Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград, принято уже порядка 200 заявок.

На втором месте Центральный округ – принято более 180 заявок для работы на шести московских вокзалах, откуда будут отправляться поезда в другие города-организаторы. На третьем месте Северо-Западный федеральный округ, в который входят два города, принимающих матчи чемпионата: Санкт-Петербург и Калининград, здесь за три недели принято более 175 заявок.

«Мы рады, что за такой короткий срок уже более 700 человек готовы стать частью команды Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018. Сейчас нашими сотрудниками проводится первичный отбор, по завершении которого стартует обучение» – сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.

Временный персонал будет оказывать помощь болельщикам на 19 железнодорожных вокзалах и двух промежуточных станциях в 11 городах-организаторах чемпионата: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде. Период работы - с 12 июня 2018 года по 17 июля 2018 года.

Набор производится на более чем 900 различных вакансий. Весь штат будет обеспечен комплектом форменной одежды и бесплатным питанием во время дежурств.

Привлекаемые сотрудники должны хорошо владеть одним из международных языков: английским, немецким, французским или испанским. Заявки будут приниматься до 30 марта 2018 года, после чего состоится первичный отбор и дальнейшее обучение сотрудников.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».