РИАМО (РЕУТОВ) – 14 мар. Молодые избиратели подмосковного Реутова, пришедшие на выборы 18 марта в числе первых, получат от городской администрации памятные подарки и пригласительные билеты на участие в городском турнире по боулингу, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.
«Турнир по боулингу среди впервые проголосовавших избирателей пройдет в одном из боулинг-центров Реутова в воскресенье 18 марта. Молодым людям предстоит доказать, что они первые не только в реализации избирательных прав, но и в спорте, в командном подходе к игре», – сказал Каторов.
Он отметил, что в этот день небольшие сувениры получат все проголосовавшие вне зависимости от возраста.
Кроме того, концерты, ярмарки, спортивные игры, конкурсы и викторины для детей и взрослых пройдут по всему городу. На центральной пешеходной зоне, в центре Реутова и рядом с избирательными участками будет организован настоящий праздник. На сценических площадках пройдут концерты солистов и творческих коллективов, рядом развернутся ярмарки выходного дня, состоятся спортивные соревнования и «веселые старты».
По данным Реутовского информагентства, также горожане смогут отведать солдатской каши и чая из настоящей полевой кухни и приобрести по ценам производителей мясную и молочную продукцию, выпечку, товары народного потребления, текстиль, сувениры, книги и канцтовары.
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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