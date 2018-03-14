РИАМО (РЕУТОВ) – 14 мар. Молодые избиратели подмосковного Реутова, пришедшие на выборы 18 марта в числе первых, получат от городской администрации памятные подарки и пригласительные билеты на участие в городском турнире по боулингу, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

«Турнир по боулингу среди впервые проголосовавших избирателей пройдет в одном из боулинг-центров Реутова в воскресенье 18 марта. Молодым людям предстоит доказать, что они первые не только в реализации избирательных прав, но и в спорте, в командном подходе к игре», – сказал Каторов.

Он отметил, что в этот день небольшие сувениры получат все проголосовавшие вне зависимости от возраста.

Кроме того, концерты, ярмарки, спортивные игры, конкурсы и викторины для детей и взрослых пройдут по всему городу. На центральной пешеходной зоне, в центре Реутова и рядом с избирательными участками будет организован настоящий праздник. На сценических площадках пройдут концерты солистов и творческих коллективов, рядом развернутся ярмарки выходного дня, состоятся спортивные соревнования и «веселые старты».

По данным Реутовского информагентства, также горожане смогут отведать солдатской каши и чая из настоящей полевой кухни и приобрести по ценам производителей мясную и молочную продукцию, выпечку, товары народного потребления, текстиль, сувениры, книги и канцтовары.

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