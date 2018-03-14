РИАМО - 14 мар. Мосгосстройнадзор при проверке строительства апарт-отеля на проспекте Вернадского в столице выявил ряд нарушений и обязал застройщика устранить их в самые короткие сроки, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве апарт-отеля на 50 апартаментов общей площадью 20,4 тысячи квадратных метров на западе столицы. Объект возводится по адресу: проспект Вернадского, владение 4 за счет средств инвестора. Застройщик – ПАО «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства». Планируемый срок завершения работ – декабрь 2018 года. В настоящее время ведутся фасадные, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и оборудования.

«В ходе проверки апарт-отеля на проспекте Вернадского выявлены нарушения по качеству производства отделочных работ, а также нарушения правил пожарной безопасности. Генподрядчику выданы предписания с конкретным сроком устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.