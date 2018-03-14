РИАМО - 14 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области добились устранения нарушений на объектах железнодорожного транспорта в ряде муниципалитетов, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева в среду.

«На платформе «Кучино» Горьковского направления Московской железной дороги с кровель выходов из подземного перехода удалены внушительного вида сосульки, представляющие опасность для пассажиров, а ступени лестничных сходов очищены от наледи на всю ширину», - сказала Витушева.

Также по предписаниям инспекторов очищены ступени мостовых переходов на станции «Железнодорожная». Ступени очищены от снега и наледи, особенно в зоне расположения пандусов для детских колясок. Также их обработали противогололедными материалами, добавила она.

«В Домодедове инспекторы добились очистки от наледи и снега пешеходных зон, мест посадки в пригородный железнодорожный транспорт на станции «Барыбино», - отметила глава надзорного органа.