РИАМО - 14 мар. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов выдано жилому дому (позиция 8) в деревне Голубое Солнечногорского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«Площадь девятисекционного 12-этажного жилого дома составляет 39,4 тысячи квадратных метров. К заселению готовы 557 квартир, жилой площадью 26,4 тысячи квадратных метров», - сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Застройщиком является ООО «Жилой квартал». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, выполнено озеленение.