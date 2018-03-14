РИАМО - 14 мар. Главное управление МЧС России по Москве получило более 140 заявок от столичных школ на проведение занятий по безопасности на водных объектах, сообщил в среду начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

«Мы имеем уже более 140 заявок от школ департамента образования города Москвы на проведение занятий. Мы их (занятия – ред.) ориентируем на различные категории наших школьников, начиная с третьих и заканчивая 8-10 классами», - сказал Марьян на пресс-конференции.

Он отметил, что спасатели на уроках рассказывают школьникам о признаках опасного и безопасного льда на водоемах, а также показывают приемы безопасного поведения на водных объектах.