РИАМО - 14 мар. Сотрудники Госадмтехнадзора проверили содержание контейнерных площадок Рузского городского округа и признали работу по вывозу мусора удовлетворительной, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«После ухода с территории округа компании, которая занималась вывозом мусора, нам пришлось решать этот вопрос в кратчайшие сроки. Сейчас работой по сбору и вывозу занимаются местные компании. Та проверка, которую провел Госадмтехнадзор и ее результаты говорят о том, что администрации удалось нормализовать ситуацию со сбором и вывозом мусора. Конечно, пока мы не можем говорить о том, что работа сделана и полностью налажена, к сожалению. Еще предстоит пополнить контейнерный парк, отшлифовать работу», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он отметил, что мусоровывозящая компания «Истра-Вэйст» в одностороннем порядке, уведомив администрацию за 10 дней, в начале марта вывезла контейнерный парк, мотивировав задолженностью жителей за услуги по вывозу мусора и большими убытками. В данный момент работу по вывозу мусора в округе выполняют новые компании.

В ответ на односторонние действия «Истра-Вэйст» администрация Рузского городского округа направила в полицию заявление на мусоровывозящую компанию, которую заподозрили в мошеннических действиях.

«Представители компании «Истра-Вэйст» собрали с жителей округа авансовые платежи. Деньги взяли, а свои обязательства не выполнили, в одностороннем порядке разорвав наши договоренности. Здесь, как мне кажется, есть признаки мошенничества. Очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этом деле и дадут соответствующую оценку»,- рассказал Тарханов.