РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 14 мар. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк в среду встретился с педагогическим коллективом и студентами Международного института менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК), на мероприятии затрагивались вопросы благоустройства улиц и дворов города.

«Сегодня (14 марта – ред.) провел встречу с коллективом и студентами Международного института менеджмента ЛИНК. Поговорили про благоустройство городских территорий и дворов», – написал Войтюк в Instagram.

По его словам, на мероприятии обсудили возможность создания новых предприятий и рабочих мест. Войтюк обсудил с представителями института работу местных коммунальных служб. Участники встречи могли задать любые интересующие вопросы.