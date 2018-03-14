РИАМО – 14 мар. Уникальные российские боевые машины «Терминатор» впервые появятся 9 мая на Красной площади во время парада Победы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сотрудники нижнетагильского «Уралвагонзавода» готовят к отправке в Москву десять боевых машин поддержки танков «Терминатор». Военная техника будет показана на параде Победы на Красной площади», - говорится в сообщении.

Сейчас собранные БМПТ проходят заводские испытания. В ближайшее время военная техника будет отправлена в Москву для репетиций, которые пройдут на подмосковном полигоне.

«Терминаторы» относятся к классу многоцелевых высокозащищенных боевых гусеничных машин огневой поддержки. Обладают мощным вооружением, современными приборами управления огнем и высокой маневренностью.

Данные машины могут поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.