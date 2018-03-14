В конце февраля в подмосковном Минздраве рассказали, что на все лекарства в регионе к 2020 году нанесут специальные маркировки, которые помогут покупателям проверить легальность препаратов прямо у прилавка, а властям – контролировать оборот и ценообразование. В чем заключается новый способ борьбы с контрафактом и что он даст покупателям, выяснял корреспондент РИАМО.

Эксперты подсчитали, насколько в 2018 году в России подорожают лекарства>>

Мониторинг лекарств в Подмосковье

Внедрение в Московской области системы мониторинга лекарств – это часть федерального проекта по борьбе с фальсификатом и контрафактом на фармацевтическом рынке. Согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», к 1 января 2020 года на каждое выпускаемое в оборот лекарство должен быть нанесен специальный идентификационный знак.

«В Московской области внедряется система мониторинга движения лекарственных препаратов, в рамках которой к 2020 году каждый препарат будет отмечен специальной маркировкой с двумерным штрихкодом», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, внедрение нового проекта обеспечит контроль за движением препаратов и их качеством. Надзорные органы смогут вести мониторинг ценообразования и устанавливать предельные розничные цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важных. Для реализации проекта в Подмосковье уже сегодня создаются специальные центры компетенций.

Производство лекарств в России выросло на 12% за 2017 год>>

Пилотный проект

Согласно планам Правительства России, новая маркировка должна массово появиться на лекарствах в 2019 году, а уже в 2020 году не останется ни одного препарата без меток. При этом пилотный проект уже запущен. В нем, в частности, приняла участие крупная международная фармацевтическая компания Stada.

«К моменту заказа и выбора оборудования у нас не было окончательных требований к нанесению контрольно-идентификационных знаков для проекта маркировки в России. Поэтому мы воспользовались существующими решениями для рынка Европы», - рассказал начальник отдела развития производства STADA в России Николай Паникаровский.

По его словам, в Европе проект с маркированием лекарств должен быть внедрен до 2019 года. В Германии разработка системы маркировки стартовала восемь лет назад, а сегодня немецкий опыт используют в российском филиале Stada.

Между тем, поскольку российская система маркировки лекарств будет аналогична тем, что создаются и внедряются за рубежом, экспортный потенциал отечественных лекарств будет только расти, считает эксперт.

В России может резко сократиться число аптек из‑за продажи лекарств в супермаркетах>>

Умный код

Обозначение, которое появится на всех лекарствах, называется Data Matrix. Крошечный квадратик с черными точками на белом фоне будет содержать зашифрованные данные – от номера партии препарата до срока годности. Рядом с 2D-шифром Data Matrix может размещаться и закодированная информация в числовом виде. Для создания новых меток будет применяться генератор случайных чисел с малой вероятностью отгадывания, защищающий код от подделок.

Специальную маркировку получат не только упаковки с лекарствами, но и складская, так называемая «третичная» упаковка, в которой хранятся десятки и сотни экземпляров препаратов. Именно с нее при помощи сканеров планируется считывать информацию о том, как путешествует лекарство от упаковочной линии до аптечной кассы или лечебно-профилактического учреждения.

Первые коды Data Matrix на лекарства стали наносить еще в 2017 году: в частности, пилотный проект стартовал на производственной площадке Hemofarm в Обнинске Калужской области. Там 2D-шифром стали помечать три препарата, выпускаемые компанией Stada. Кроме того, в минувшем октябре на заводе фармацевтической компании Takeda в Ярославле были выпущены более 40 тысяч упаковок раствора для инъекций «Актовегин» с метками Data Matrix.

Данные о каждой единице препарата, зашифрованные в метке Data Matrix, в итоге попадают в единую информационную систему. Таким образом, надзорные органы и производители получают возможность следить за тем, как лекарства доходят до покупателей и пациентов.

Начиная с 2019 года выпускаться могут только лекарства со специальной маркировкой. К тому моменту оборудование для работы с 2D-шифрами должно появиться в фармацевтике повсеместно – от производств до аптек и лечебных учреждений. Конечно, это потребует определенных затрат, зато эффект почувствуют и потребители, и государство, и сами производители.

Эксперт заявил, что дешевые лекарства производить невыгодно>>

Лечение станет эффективнее

«Государство получает три неоспоримых преимущества: первое – экономический эффект. Мы оцениваем рынок в России, управляем запасами лекарств в стране и видим, какие препараты необходимы в данный момент», - объясняет руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко на официальном канале ведомства в YouTube.

По мнению чиновника, второе преимущество – это рост уровня безопасности населения, которое благодаря маркировке будет надежно защищено от лекарств-подделок и некачественных препаратов. Соответственно, лечение как в медицинских организациях, так и амбулаторно, станет эффективнее.

«Третье преимущество – адресность доставки лекарственных препаратов для льготных категорий и управление товарными запасами в случае возникновения эпидемиологических ситуаций в регионах России», - отметил Мурашко.

Свыше 250 аптек отремонтировали в Подмосковье за 3 года>>

Проверить лекарство прямо в аптеке

Проверить качество лекарств, маркированных меткой Data Matrix, смогут и простые пациенты с помощью специальных приложений для смартфона, а также сканеров, которые появятся в аптеках. Таким образом, любой человек, купивший или получивший лекарство, легко сможет проверить препарат на подлинность и проследить его путь с завода-изготовителя.

«Система маркировки позволяет обеспечить доступ неограниченному кругу лиц к базе данных. Население лично сможет убедиться в легальности нахождения лекарственного препарата в обороте. Таким образом, каждый житель нашей страны почувствует преимущества от внедрения новой системы», - добавил Мурашко.

В свою очередь, производители, смогут получить инструмент, позволяющий в режиме реального времени отследить запасы продукции для пациентов и оптимизировать логистические операции, чтобы удовлетворять спрос в кратчайшие сроки, считает директор по взаимодействию с правительственными органами компании Takeda в России Илья Вескер.