РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В подмосковном Подольске в среду подрядчик, который установил девять детских площадок, начал их демонтировать, поскольку местная администрация не приняла и не оплатила работы, сообщил учредитель группы компаний «Строй Город Юг» Гаррий Степанян.

«В среду мы начали демонтаж первой из девяти площадок на Серпуховской улице во дворе дома №1. Демонтаж каждой может занять до трех дней. В 2017 году группа компаний «Строй Город Юг» установила девять детских площадок, из них три в Подольске и шесть – в микрорайоне Климовск. Площадки не приняли, работу не оплатили. Мы демонтируем оборудование и продадим его в другой муниципалитет. Полиция проверила нашу документацию и не стала чинить препятствий», – сказал Степанян.

По словам председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горокруга Ильи Скоморохова, власти Подольска подали заявление на компанию «Строй Город Юг» в арбитражный суд. В нем они указали, что работы просрочены почти на три месяца, в конструкциях выявили серьезные недостатки и попросили принудить подрядную организацию завершить работы и устранить недостатки, а также не допустить демонтажа конструкций.

В Подольске площадки установлены по адресам: Красногвардейский бульвар, во дворе домов №№23, 23А, улица Юбилейная, дома №№34, 36; Ленинградская, дома №№16, 18, 18А, 20; Юных Ленинцев, дома №№38, 42, улица Почтовая, 5, улица Заводская, дома №№3, 3А.

В микрорайоне Климовск на улице Заводская, возле домов №№12, 14; на той же улице во дворе домов №№16, 18, 20Б, 20В и дома №4 на улице Молодежная; Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10, 12; улица Школьная, дом №10; на улице Серпуховская во дворе домов №№1-4; на проспекте 50 лет Октября, во дворе домов №№19, 19А, 17А, и домов №№8, 10, 12 на улице Мичурина.