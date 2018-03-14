РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи под тяжестью снега обрушился козырек над входом в Балашихинскую стоматологическую поликлинику №2, сообщила «РИАМО в Балашихе» завхоз учреждения Марина Тимофеева.

«Управляющая компания, которая обслуживает это здание, не успела вовремя очистить кровлю от снега и наледи, и навес обрушился. Это произошло вечером, никто не пострадал. Сейчас мы перекрыли главный вход, пациенты пользуются запасным», – сказала завхоз учреждения.

В ближайшее время кровлю стоматологии очистят от снега и отремонтируют навес, после чего главный вход вновь будет открыт для посетителей.