РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 14 мар. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Николая Жуковского посетил чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в РФ Жан Артур Режибо, ему продемонстрировали музей и экспериментальные установки института, сообщается на сайте ЦАГИ.

Цель визита – укрепление двустороннего сотрудничества в области авиационных исследований. В ходе встречи генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», академик РАН Сергей Чернышев обратил внимание гостей на многолетнюю и плодотворную историю кооперации института с бельгийскими коллегами, рассказал о научных возможностях ЦАГИ и широком спектре направлений взаимодействия с другими странами Евросоюза.

«Бельгия – один из наших ключевых партнеров. Мы плодотворно сотрудничаем с почти 20 бельгийскими компаниями аэрокосмической отрасли. С некоторыми организациями работаем уже на протяжении десятка лет, а это ценный показатель. Визит такого уровня отражает авторитет, завоеванный ЦАГИ на международной арене», – сказал Чернышев.

После переговоров посол Бельгии посетил музей и экспериментальные установки института – зал статических прочностных испытаний, крупнейшую в Европе дозвуковую аэродинамическую трубу и пилотажный стенд с подвижной кабиной летчика.

В рамках сотрудничества с Бельгией ЦАГИ реализует научно-исследовательские проекты и участвует в 7-й и 8-й Рамочных программах ЕС. Ключевые партнеры института – Siemens Industry Software NV, Numeca, Cenaero, MSC, Samtech, а также аэрокосмическая ассоциация FLAG и ее участники – ASCO, S.A.B.C.A., Von Karman Institute и другие.

За годы сотрудничества наиболее ярко выделился ряд направлений научной кооперации, среди которых создание высокоскоростного экспериментального летательного аппарата (проект HEXAFLY-INT), активное управление обтеканием крыла (проект AFLoNext), авиационная безопасность (проект Future Sky Safety), аэроакустика (проекты X-NOISE, ARTEM, RUMBLE), обледенение (проект HAIC). В 2016 году ЦАГИ открыл Контактное бюро в столице Бельгии Брюсселе.