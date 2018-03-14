РИАМО - 14 мар. В 2018 году не было утонувших на водных объектах Москвы, при этом было спасено девять человек, сообщил в среду заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по столице Владимир Волков.

«В этом году мы не имеем утонувших на водных объектах. В прошлом году, к сожалению, были погибшие. В этом году благодаря профилактической работе и работе наших спасателей утонувших нет, а спасено девять человек», - сказал Волков.

Он отметил, что за последние шесть лет не зафиксировано ни одного случая гибели детей на воде в зимний период в Москве.