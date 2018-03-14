РИАМО - 14 мар. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для капитального ремонта здания участкового пункта полиции в Басманном районе столицы, построенного 100 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта административного здания в центре столицы по адресу: Сыромятнический проезд, дом 4, строение 3. Двухэтажное кирпичное здание участкового пункта полиции с подвалом и чердаком построено до 1917 года по индивидуальному проекту. В рамках первого этапа капитального ремонта предусматриваются как внешние, так и внутренние работы», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектом запланирован демонтаж старых и устройство новых внутренних перегородок, закладка части проемов, утепление перекрытий технического этажа, а также замена кровельного покрытия, водосточной системы, заполнения в слуховых окнах, всех дверных блоков. Кроме того, в процессе капитального ремонта произведут устройство металлических лестниц на фасаде для выхода на кровлю.

Ремонт фасада предполагает частичное восстановление кирпичной кладки и замену разрушенных элементов, а также воссоздание выступающих декоративных кирпичных частей фасада. Стены очистят, утеплят, оштукатурят и окрасят по подготовленной поверхности, а окна заменят на двухкамерные стеклопакеты. Также запланирована установка металлических решеток на окнах первого этажа, устройство металлических утепленных дверей и ремонт существующих козырьков.

После проведения капитального ремонта в здании будет проведена полная внутренняя отделка помещений, появятся служебные кабинеты, архив, помещения хранения спецсредств, комната дежурного, переговорная, бытовые, вспомогательные и технические помещения.