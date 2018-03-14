РИАМО - 14 мар. Торговый центр с трехэтажным атриумом и двумя подземными этажами, построенный в столичном районе Соколиная гора, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра в районе Соколиная гора на востоке Москвы. Торговый комплекс расположен по адресу: улица Большая Семеновская, дом 17А. Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило ООО «Фирма «ЛИТЭКС-С», - сообщил председатель комитета Олег Антосенко.

Здание общей площадью около 4 тысяч квадратных метров имеет четыре надземных и два подземных этажа. В нем размещены торговые зоны площадью от 10 до 50 квадратных метров и свыше 60 квадратных метров, кафе на 48 мест, зона фудкорта с буфетом-мороженое, минимаркет в подземном этаже. В торговом центре создан атриум высотой три этажа.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам торгового центра на Большой Семеновской улице привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.