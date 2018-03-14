РИАМО - 14 мар. В Ленинском районе в 2017 году создали более 3,5 тысяч новых рабочих мест, а средняя зарплата на крупных и средних предприятиях увеличилась на 3 тысячи рублей, сообщил глава муниципалитета Олег Хромов.

Тринадцатого марта Хромов выступил с отчетом о работе, проделанной в районе в 2017 году.

«В 2017 году в районе создано более 3,5 тысяч рабочих мест. Несмотря на то, что данная цифра растет с каждым годом, она не успевает за темпами жилищного строительства. Люди продолжают ездить на работу в Москву, что создает дополнительную нагрузку на дороги и общественный транспорт и, самое главное, ухудшает комфортность проживания в наших населенных пунктах, ведь мало кому приятно тратить по три-четыре часа в день на дорогу к месту работы», - сказал Хромов.

По его словам, для решения этой задачи необходимо привлекать крупных стратегических инвесторов на территорию Ленинского района.

«Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района увеличилась на 3 тысячи рублей и составила 61 тысячу рублей в месяц. Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе снизился, по сравнению с 2016 годом, и составил 0,4%», - подчеркнул Хромов.

Он отметил, что в муниципалитете почти отсутствует необходимый земельный ресурс промышленного и общественно-делового назначения, важный для привлечения крупных инвесторов. Поэтому нужно плотнее работать с собственниками земли, побуждать их к вовлечению земель в хозяйственный оборот. На 2018 год намечена инвентаризация частных земель промышленного и общественно-делового назначения, а также переговоры с собственниками о привлечении крупных работодателей и создании новых индустриальных парков.

«На территории района уже функционируют два индустриальных парка – «Технопарк М-4» и «Андреевское». Я ставил задачу о привлечении в индустриальный парк «Андреевское» новых резидентов. В 2017 году привлечены семь новых предприятий. «Технопарк М-4» заполнен полностью», - отметил Хромов.

По его словам, уже провели переговоры с собственником земельного участка площадью в 22,4 гектара вблизи деревни Горки с целью развития новых промышленных площадок. Собственник поддержал инициативу.

«Планируемая инфраструктура включит в себя все инженерные коммуникации, внутриквартальные дороги, ограждение с организацией пропускного режима. Срок реализации проекта намечен на 2019 год. На территории предусмотрено размещение 35 резидентов», - добавил Хромов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В частности, глава Подмосковья рассказал о том, что в 2018 году в области создадут около 50 тысяч новых рабочих мест, а за пять лет в регионе появилось более 250 тысяч рабочих мест.